Com ocupação de UTIs perto de 80%, Piauí decreta medidas mais restritivas

Governo do Amazonas ransferiu 90 pacientes para os Estados do Maranhão, Piauí­ e Distrito Federaf Crédito: Yago Frota/Photo Premium/Folhapress

O governo do Piauí publicou um decreto aumentando as medidas restritivas ao funcionamento do comércio, shoppings e suspendendo festas e eventos, além de lockdown aos finais de semana e toque de recolher de 23h às 5h para conter o avanço do novo coronavírus. A ocupação de leitos estaduais de UTI estava em 76% nesta sexta-feira (26), 80% apenas na capital Teresina. O índice na rede municipal está em 86% após abertura de dez novos leitos esta semana. Na rede privada, em 85%.

O Piauí enfrenta um grave momento na pandemia e espera o pior cenário nas próximas semanas. Na quinta-feira (25), houve a maior média móvel de infecções pelo novo coronavírus dos últimos 40 dias. Foram 2140 novos casos de covid-19 e 45 mortes registradas em 72 horas. Ao longo da pandemia, já foram 3.305 óbitos e 175 mil infectados.

O presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Gilberto Albuquerque, informou ao Estadão que apesar de ainda haver leitos vagos de UTI, a falta de alguns medicamentos utilizados no atendimento a pacientes com covid-19 torna a situação delicada.

"A taxa de ocupação dos leitos é altíssima, preocupa, mas a principal dificuldade neste momento é que as empresas não estão com capacidade de produção de alguns bloqueadores neuromusculares, que são usados na anestesia a pacientes entubados e estamos com restrição de medicamentos", pontua o gestor.

O secretário estadual de Saúde do Piauí, Florentino Neto, explica que o aumento de casos e internações nos últimos dias obrigou a uma revisão da logística do abastecimento de oxigênio: "Estamos com um plano de contingência revisando todos os espaços de armazenamento e distribuição do oxigênio e em contato direto com fornecedores para que não possamos enfrentar uma crise".

Segundo Neto, o Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Estado avalia a possibilidade de aumentar ainda mais as restrições. "O foco é a prevenção por meio da busca ativa que desenvolvemos, mas se a prevenção não funcionar, sempre vamos pedir medidas mais fortes para preservarmos a vida", garante.

REABERTURA DE LEITOS

De acordo com os boletins divulgados pela própria Sesapi, o Estado teve uma redução de 165 leitos de UTI, de 460 para 295, entre agosto de 2020 a fevereiro de 2021, com o fechamento de hospitais de campanha e fim de contratação de leitos em hospitais privados.

Agora, diante do aumento de casos e óbitos por Covid-19, o governo do Estado toma medidas para reabrir hospitais de campanha e aumentar o número de leitos. Na quinta-feira, o Piauí já contava com 315 leitos, 20 a mais que no dia anterior. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) também ganhou hoje 31 novas vagas. No interior, a prefeitura de Parnaíba informou que o Hospital de Campanha Nossa Senhora de Fátima deve ser reativado em caráter de urgência. O local conta com 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI Covid.

INFECTOLOGISTA AFIRMA QUE GOVERNO TOMOU MEDIDAS BRANDAS

O infectologista Carlos Henrique Nery, que acompanha a evolução da pandemia no Estado desde o início, enfatiza que a situação é caótica e deve piorar nas próximas semanas. Ele critica o decreto de restrições publicado pelo governo do Estado, alegando que as medidas são muito brandas, o que pode levar o sistema ao colapso.