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Tragédia persistente

Com chuvas previstas para domingo, gaúchos de Canoas ficam em alerta

Prefeitura vai reforçar a limpeza de ruas e bocas de lobo. Há chuvas intensas previstas para o fim de semana, no Rio Grande do Sul, especialmente no domingo
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 jun 2024 às 09:47

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 09:47

Imagens aéreas de Porto Alegre, após inundações causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul
Em Maio as inundações devastaram o Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto/Secom-RS
A Prefeitura de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, pediu cautela à população por causa das chuvas intensas previstas para o fim de semana, especialmente no domingo. Em coletiva na manhã de hoje, o prefeito da cidade, Jairo Jorge, disse que a previsão é de chuvas de 50 a 70 milímetros, volume que pode causar alagamentos.
O apelo é que a população evite áreas da cidade que costumam alagar. "Não fiquem, e levantem seus móveis, retirem seus móveis, que o pior que nós temos hoje é as pessoas perderem de novo o que elas compraram. Às demais pessoas que não estão em áreas [de alagamento] nosso pedido é que se puder evitar estar nessa área, é que evitem. Domingo é um dia que precisamos evitar ao máximo a circulação".
O prefeito afirmou ainda que nos próximos dias vai reforçar a limpeza de ruas e bocas de lobo para a água escoar sem obstáculo. Também serão instalados oito pontos de apoio para a população; e será disponibilizado o número de Whatsapp (51) 3236-2000, para pedidos de abrigo, resgate e informações.

Combate às enchentes

Jairo Jorge ainda disse que o sistema de combate às enchentes será automatizado, ou seja, os sensores agem automaticamente quando a água chega a um determinado ponto.
O prefeito comentou sobre o planejamento para as obras dos diques da cidade. "Ampliação do dique da Mathias Velho, cota de sete, e o mesmo vai acontecer Rio Branco e Fátima, também cota sete. Nós vamos também ampliar o dique de Niterói, já conversei com o governador Eduardo Leite, e nós temos pronto o projeto de Mato Grande".
O prefeito ainda mencionou a modernização dos motores das bombas, que tiram a água de dentro da cidade; e a automatização do sistema contra inundações.

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