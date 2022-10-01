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Passando a Limpo

Coalizão CheckBR faz maratona de 48 horas contra desinformação eleitoral

Sete organizações de checagem, incluindo o Comprova do qual A Gazeta faz parte, reeditam coalizão de 2018 para verificar conteúdos suspeitos sobre a eleição no final de semana do primeiro turno. Todas as checagens publicadas serão marcadas nas redes sociais com a hashtag #CheckBR, de modo a facilitar a busca por informação confiável sobre o pleito

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 09:00

Publicado em 

01 out 2022 às 09:00
Passando a Limpo: Coalizão CheckBR faz maratona de 48 horas contra desinformação eleitoral
Passando a Limpo: Coalizão CheckBR faz maratona de 48 horas contra desinformação eleitoral Crédito: Divulgação/Comprova
Sete organizações de checagem de fatos vão se reunir entre os dias 1º e 2 de outubro para combater, em uma maratona de 48 horas, as principais desinformações sobre as eleições. No fim de semana do primeiro turno, essas plataformas vão mapear conjuntamente redes sociais e aplicativos de mensagens em busca de boatos e mentiras em larga escala que atinjam milhões de eleitores no momento em que estão decidindo seus votos.
A coalizão, chamada CheckBR, terá a colaboração de AFP Checamos, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova — do qual A Gazeta faz parte —, E-Farsas, Fato ou Fake e Lupa. O objetivo é que, com a livre reprodução de checagens entre os parceiros, mais brasileiros sejam alcançados com informações verificadas e confiáveis.
A colaboração reedita e amplia iniciativa criada para a cobertura do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, em que organizações de verificação também atuaram juntas para combater um fluxo sem precedente de desinformação. Àquela época, seis veículos publicaram, durante 48 horas, 50 matérias com checagens de fatos que desmentiam informações falsas ou enganosas sobre a votação e o sistema eleitoral.
Todas as checagens publicadas e republicadas pelas organizações serão marcadas nas redes sociais com a hashtag #CheckBR, de modo que a busca por informações confiáveis fique mais fácil.
A iniciativa conta com o apoio institucional da Ajor (Associação de Jornalismo Digital).

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