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O ex-governador do Ceará

Ciro Gomes dá tapa na cara de homem após ser chamado de bandido no Ceará

Caso foi filmado pela pessoa que chamou Ciro Gomes de bandido; ele postou a imagem em rede social.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 dez 2023 às 14:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 14:44

O ex-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, deu um tapa no rosto de um homem que o chamou de bandido na noite deste domingo, 3, durante um show de samba em Fortaleza, no Ceará, berço político do pedetista.
Ciro Gomes candidato a presidência durante debate realizado nos estúdios da emissora de Tv SBT, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, neste sábado (24).
Candidato à presidência durante debate nos estúdios do SBT Crédito: MARCO MIATELO
O vídeo, divulgado pelo jornal cearense O Povo, foi gravado pelo próprio agredido. O homem não identificado, que se filmou durante toda a toda a cena, se aproxima de Ciro e o provoca. "Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso?"
O ex-presidenciável, que estava em uma área reservada do show, separado do homem por uma grade, rebate: "Quem deve saber isso é bandido, eu não sou".
O homem insiste e afirma que Ciro "é bandido", ao que o político responde com um tapa na cara. No vídeo, não é possível ver o momento da agressão, por causa do movimento do celular.
"Tu deu na minha cara, seu racista?", questiona o homem. Ciro, então, admite: "Para você aprender a me respeitar".
Ciro se afasta da grade da área reservada, e o homem, se dirigindo à câmera com que se filmava, afirma: "Ciro Gomes deu na minha cara". Ele diz ainda que vai chamar a Polícia Militar.
O Estadão tentou contato com a assessoria do pedetista e aguarda resposta.

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PDT Fortaleza (CE) Ciro Gomes Ceará
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