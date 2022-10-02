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Eleições 2022

Ciro Gomes afirma ser sua última eleição após votar em Fortaleza

Candidato a presidente votou acompanhado do ex-prefeito de Fortaleza e candidato a governador Roberto Cláudio (PDT) e do atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT)

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 11:56
Candidato à Presidência da República, Ciro Gomes vota no Ceará
Candidato à Presidência da República, Ciro Gomes vota no Ceará Crédito: Reprodução | Instagram @cirogomes

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) votou na manhã deste domingo (2) na sede da Secretaria de Saúde do Ceará na Praia de Iracema, em Fortaleza (CE). Ele estava acompanhado do ex-prefeito de Fortaleza e candidato a governador Roberto Cláudio (PDT) e do atual prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT).

Ciro disse que esta deve ser sua última eleição como candidato, ganhando ou perdendo.

"Se vencer não tentarei a reeleição, trabalharei para o fim dela. Se perder, quero ajudar os jovens a pensar o Brasil. Tudo pode mudar, quero deixar registrado, mas hoje penso que é a minha última eleição, quero ficar e curtir meus filhos e netos, disse Ciro.

O candidato do PDT disse ainda que não mudaria nada do que fez durante a campanha.

"Parei para pensar algumas vezes durante esse trajeto se deveria mudar algo, o Brasil está estranho, o mundo está. Mas não, mantive minhas convicções e iria de novo assim", afirmou. Perguntado se apoiaria algum candidato no 2° turno, disse que não era o momento de falar sobre o assunto com a votação em andamento.

Sem a presença dos irmãos, o senador Cid Gomes (PDT) e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), ativamente em sua campanha e na de Roberto Cláudio ao governo, Ciro disse que essa será uma ferida que não será curada até o fim de sua vida.

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