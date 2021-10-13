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Atritos políticos

Ciro ataca ex-presidente Dilma: "incompetente, inapetente e presunçosa"

O pedetista e a ex-presidente bateram boca nas redes sociais. Ciro ainda acusou Lula de ter "conspirado" pelo impedimento de Dilma

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2021 às 16:22
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará Crédito: Reprodução/Redes sociais
O presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) bateu boca com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nas redes sociais nesta quarta-feira (13). Ele disse que errou quando lutou contra "o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência", citando o nome da petista.
A mensagem é uma reação a uma publicação feita mais cedo nesta quarta pela ex-presidente em que ela afirma que Ciro estaria tentando "de todas as formas" reagir à sua baixa aprovação popular. "Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço", escreveu Dilma.
"O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas", seguiu a petista.
Ciro ainda disse que, na época do impechament de Dilma, ele estava defendendo a "integridade do cargo" que ela "toscamente ocupava". "Se hoje você prefere estar ao lado dos que a traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia", seguiu.
Ele afirmou também que Lula foi um "dos maiores responsáveis pela desestabilização" do mandato de Dilma pois, segundo ele, o ex-presidente teria passado anos falando mal de Dilma durante seus dois governos.
"Quem sabe, ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato (Ingratidão? Chantagem?)", continuou. "No fundo, vocês dois se merecem. Mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você."
Em vídeo publicado na segunda-feira (11), Ciro havia afirmado que os eleitores deveriam "refletir mais profundamente" caso pensassem em apoiar Lula por causa do que "ele fez no passado". "Você acha que ele terá condições de governar nos dias de hoje?", questionou.
No post, o ex-governador ainda disse que Lula não "aprendeu com os seus erros". "É só ver que ele está se juntando com os mesmos de sempre, incluindo aqueles que derrubaram Dilma. #NemLulaNemBolsonaro", escreveu.

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