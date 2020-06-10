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Covid no Brasil

Cidade de São Paulo pode ter atingido ápice de mortes por Covid-19, mostra indicador

Os dados mostram que entre os dias 3 e 9 de junho foram registradas 509 mortes, segundo a média móvel de sete dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:13

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:13

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O número de óbitos decorrentes do novo coronavírus registrados na capital paulista nos últimos sete dias indicam o menor crescimento da epidemia em cinco semanas, mostram dados aferidos e depurados pela Fundação Seade. Apesar de ter ultrapassado a marca de 5.000 mortes, a capital parece viver uma desaceleração no número de mortes.
O registro de novas mortes continua aumentando, mas com velocidade menor do que a registrada no fim de maio. Para infectologistas, os números mostram uma estabilização de óbitos na capital, o que significa que o pico da pandemia tenha sido atingido -o que não elimina, porém, a possibilidade de que um novo pico sobrevenha.
Os dados mostram que entre os dias 3 e 9 de junho foram registradas 509 mortes, segundo a média móvel de sete dias.
O indicador é usado para reduzir efeitos como o que ocorre aos finais de semana, quando as notificações caem. De acordo com esse dado, o pico de óbitos teria ocorrido no dia 29 de maio, com 109 casos. Nesta terça (9), eram 90 casos -uma queda de 17%.
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Desde 29 de maio, a média móvel de sete dias recua. É a primeira vez que a cidade registra uma sequência de dez dias com essa taxa em queda.
No início de maio, a cidade registrou queda da taxa por sete dias, mas depois houve retomada. Na época, o pico tinha ocorrido em 29 de abril, com 94,4 casos, e teve desaceleração até 7 de maio, quando recomeçou o crescimento da taxa.
Segundo especialistas, a sequência de dez dias em queda permite dizer que a capital chegou ao "platô" -o ápice de mortes, mas sem a queda abrupta imediata que caracteriza o pico.
Na terça (9), o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, destacou o crescimento em baixa velocidade na cidade e afirmou que o sistema de saúde da capital já não corre mais o risco de colapsar pela pandemia de coronavírus.
A desaceleração do crescimento de casos e mortes pela doença é a justificativa do governo estadual e da prefeitura para a reabertura do comércio na cidade. Nesta semana, São Paulo autorizou o funcionamento do comércio de rua e shoppings depois de também ter autorizado a retomada de concessionárias de veículos e escritórios.
O infectologista Celso Granato, diretor clínico do Fleury, diz que o dado mostra estabilização das mortes, mas destaca que o relaxamento do isolamento social pode reverter a tendência registrada nos últimos dias.
"Todos os dados que temos para medir o avanço e a disseminação da doença mostram um cenário de duas a quatro semanas atrás. Estamos sempre medindo a situação com certo retardo, e não há outra forma. Por isso, a retomada das atividades comerciais não pode significar que as pessoas podem voltar às suas vidas de antes", diz.
Para Granato, o indicativo de estabilização dá segurança para a flexibilização faseada e gradual dos setores da economia, mas não é garantia de que a cidade não possa ter novo aumento. "Com a retomada, os cuidados têm que ser redobrados para evitar um novo repique."
O infectologista Jean Gorinchteyn, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, também avalia que a estabilização de mortes e novos casos e a redução da ocupação dos leitos de UTI permitem iniciar o plano de reabertura, mas afirma que será necessário revisar constantemente a situação.
"Os dados de hoje mostram a situação de duas semanas atrás. Só vamos saber o impacto da reabertura em 15 dias. O governo precisa estar atento a essas informações para retroceder na flexibilização se houver aumento nessas taxas."

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