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Radar meteorológico

Cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamento, segundo CGE

Pode chover na madrugada durante o segundo dia dos desfiles do grupo especial do Carnaval

Publicado em 

02 mar 2019 às 22:35

Publicado em 02 de Março de 2019 às 22:35

Alagamento na Marginal Tietê, em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
As instabilidades ganharam força sobre a Grande São Paulo com a chegada da brisa marítima, provocando pancadas de chuva que apesar de isoladas apresentam pontos de até forte intensidade neste sábado (02).
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h42.
Segundo o CGE dados do radar meteorológico indicam as chuvas mais significativas em parte das zonas sul e leste. Nas próximas horas estas chuvas podem se espalhar pela capital.
Os bairros da Penha e Itaim Paulista, na zona leste da capital, estão em estado de alerta.
DOMINGO DE CARNAVAL
Todo o estado de São Paulo terá maiores períodos com sol no domingo, 3. Pode chover na madrugada e o dia amanhece com muitas nuvens, inclusive na região da cidade de São Paulo.
Segundo a Climatempo, o sol vai aparecer pela manhã e as nuvens carregadas voltam a se formar no decorrer da tarde por causa do calor e da umidade do ar elevada e também da chegada de uma frente fria fraca ao litoral paulista. Todo o estado de São Paulo fica sujeito a pancadas de chuva moderadas a fortes na tarde e noite do domingo.

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alagamento Política Carnaval chuva São Paulo
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