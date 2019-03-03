Cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamento, segundo CGE

Alagamento na Marginal Tietê, em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

As instabilidades ganharam força sobre a Grande São Paulo com a chegada da brisa marítima, provocando pancadas de chuva que apesar de isoladas apresentam pontos de até forte intensidade neste sábado (02).

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h42.

Segundo o CGE dados do radar meteorológico indicam as chuvas mais significativas em parte das zonas sul e leste. Nas próximas horas estas chuvas podem se espalhar pela capital.

Os bairros da Penha e Itaim Paulista, na zona leste da capital, estão em estado de alerta.

DOMINGO DE CARNAVAL

Todo o estado de São Paulo terá maiores períodos com sol no domingo, 3. Pode chover na madrugada e o dia amanhece com muitas nuvens, inclusive na região da cidade de São Paulo.