Em Paracatu

Chuva arrasta caixões para fora da cova em cemitério de MG

Segundo prefeitura da cidade, por ser um cemitério comunitário, costuma haver vários sepultamentos na mesma cova

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2023 às 16:22
Após fortes chuvas, caixões são arrastados para fora da cova em cemitério de MG
Após fortes chuvas, caixões são arrastados para fora da cova em cemitério de MG Crédito: Redes sociais
O temporal que atingiu Paracatu (430 km de Belo Horizonte) na última sexta-feira (14) arrastou a terra e descobriu caixões no cemitério Parque da Paz.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os caixões virados no meio da terra.
A prefeitura do município informou que, por ser um cemitério comunitário, costuma haver vários sepultamentos na mesma cova.
"Como o cemitério é de terra, as fortes enxurradas conseguiram arrastar a terra e descobrir os caixões", disse o órgão em nota.
Os caixões voltaram ao seu lugar devido já na tarde de sábado (15), ainda segundo a prefeitura, que disse ainda que o cemitério é antigo e que trabalha para fazer uma parceria público-privada para administrar o local.

