Chuva arrasta caixões para fora da cova em cemitério de MG

O temporal que atingiu Paracatu (430 km de Belo Horizonte) na última sexta-feira (14) arrastou a terra e descobriu caixões no cemitério Parque da Paz.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os caixões virados no meio da terra.
A prefeitura do município informou que, por ser um cemitério comunitário, costuma haver vários sepultamentos na mesma cova.
"Como o cemitério é de terra, as fortes enxurradas conseguiram arrastar a terra e descobrir os caixões", disse o órgão em nota.
Os caixões voltaram ao seu lugar devido já na tarde de sábado (15), ainda segundo a prefeitura, que disse ainda que o cemitério é antigo e que trabalha para fazer uma parceria público-privada para administrar o local.