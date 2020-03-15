Chanceler Ernesto Araújo testa negativo para coronavírus

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, testou negativo para o coronavírus, informou o Itamaraty na noite deste sábado, 14. O chanceler fez o exame na sexta-feira, 13, em Brasília, após voltar de viagem dos Estados Unidos.

Araújo participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve na Flórida, nos Estados Unidos, entre sábado, dia 7, e terça-feira, dia 10. Ao ser informado que o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten, o ministro que cumpria agenda em Washington, capital norte-americana, antecipou a volta para o Brasil.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar de não apresentar sintomas, o chanceler se manteve em "autoquarentena" à espera do resultado dos exames. Na sexta-feira, o encarregado de Negócios do Brasil nos Estados, o embaixador Nestor Forster, foi confirmado com a covid-19.