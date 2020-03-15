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Covid-19

Chanceler Ernesto Araújo testa negativo para coronavírus

Araújo participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve na Flórida, nos Estados Unidos

Publicado em 15 de Março de 2020 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 11:08
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, testou negativo para o coronavírus, informou o Itamaraty na noite deste sábado, 14. O chanceler fez o exame na sexta-feira, 13, em Brasília, após voltar de viagem dos Estados Unidos.
Araújo participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve na Flórida, nos Estados Unidos, entre sábado, dia 7, e terça-feira, dia 10. Ao ser informado que o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten, o ministro que cumpria agenda em Washington, capital norte-americana, antecipou a volta para o Brasil.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apesar de não apresentar sintomas, o chanceler se manteve em "autoquarentena" à espera do resultado dos exames. Na sexta-feira, o encarregado de Negócios do Brasil nos Estados, o embaixador Nestor Forster, foi confirmado com a covid-19.
Até agora, cinco pessoas que estiveram com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos confirmaram que testaram positivo para o coronavírus. Além de Wajngarten e Nestor Forster, também estão infectados o senador Nelsinho Trad (PTB-MS), e advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança do Brasil. O prefeito de Miami, Francis Suarez, que recebeu a comitiva brasileira, também foi confirmado com a covid-19.

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