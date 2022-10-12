Católicos bolsonaristas encurralam jovem de vermelho em basílica de Aparecida

Fábio Pescarini

APARECIDA - Um jovem que vestia camiseta vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava "mito" enquanto a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em uma tenda de peregrinos, em frente à basílica de Nossa Senhora Aparecida , na tarde desta quarta (12), quando é celebrado o dia da padroeira do país.

Católicos bolsonaristas cercaram jovem de vermelho próximo a basílica de Aparecida Crédito: Reprodução de vídeo

Primeiro ele ficou encurralado em um círculo e, depois, quando tentou fugir foi perseguido pela multidão aos gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão" e "a nossa bandeira jamais será vermelha".

A perseguição só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja, sem ser agredido fisicamente.

🚨AGORA: Católicos bolsonaristas encurralam jovem de vermelho ao lado da basílica, em Aparecida.



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A comitiva do Bolsonaro não viu a cena. O homem com a camisa vermelha passou entre os carros de polícia antes e entrar na igreja, mas nenhum PM abordou o rapaz ou a multidão.

"E pensar que aqui é a casa de Deus", falou uma mulher assustada, com uma camisa de romaria de São José dos Campos.