Católicos bolsonaristas encurralam jovem de vermelho em basílica de Aparecida

APARECIDA - Um jovem que vestia camiseta vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava "mito" enquanto a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em uma tenda de peregrinos, em frente à basílica de Nossa Senhora Aparecida, na tarde desta quarta (12), quando é celebrado o dia da padroeira do país.
Primeiro ele ficou encurralado em um círculo e, depois, quando tentou fugir foi perseguido pela multidão aos gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão" e "a nossa bandeira jamais será vermelha".
A perseguição só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja, sem ser agredido fisicamente.
A comitiva do Bolsonaro não viu a cena. O homem com a camisa vermelha passou entre os carros de polícia antes e entrar na igreja, mas nenhum PM abordou o rapaz ou a multidão.
"E pensar que aqui é a casa de Deus", falou uma mulher assustada, com uma camisa de romaria de São José dos Campos.
Antes, o presidente foi recebido no Santuário Nacional sob vaias e aplausos e participou de missa.
Uma parte aplaudiu e chamou o presidente de Mito. "Silêncio na basílica. Prepare o seu coração, viemos aqui para rezar", afirmou o padre.