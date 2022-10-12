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Católicos bolsonaristas encurralam jovem de vermelho em basílica de Aparecida

Perseguição só acabou quando homem sumiu entre os corredores da igreja, sem ser agredido fisicamente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2022 às 20:00

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 20:00

  • Fábio Pescarini

APARECIDA - Um jovem que vestia camiseta vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava "mito" enquanto a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em uma tenda de peregrinos, em frente à basílica de Nossa Senhora Aparecida, na tarde desta quarta (12), quando é celebrado o dia da padroeira do país.
Católicos bolsonaristas cercam jovem de vermelho próximo a basílica de Aparecida
Católicos bolsonaristas cercaram jovem de vermelho próximo a basílica de Aparecida Crédito: Reprodução de vídeo
Primeiro ele ficou encurralado em um círculo e, depois, quando tentou fugir foi perseguido pela multidão aos gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão" e "a nossa bandeira jamais será vermelha".
A perseguição só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja, sem ser agredido fisicamente.
A comitiva do Bolsonaro não viu a cena. O homem com a camisa vermelha passou entre os carros de polícia antes e entrar na igreja, mas nenhum PM abordou o rapaz ou a multidão.
"E pensar que aqui é a casa de Deus", falou uma mulher assustada, com uma camisa de romaria de São José dos Campos.
Antes, o presidente foi recebido no Santuário Nacional sob vaias e aplausos e participou de missa.
Uma parte aplaudiu e chamou o presidente de Mito. "Silêncio na basílica. Prepare o seu coração, viemos aqui para rezar", afirmou o padre.

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