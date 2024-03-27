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Vereadora assassinada

Caso Marielle: irmãos Brazão são transferidos de presídio

Mudança tem intuito de separar presos sob suspeita de mandar matar a vereadora

Publicado em 27 de Março de 2024 às 11:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2024 às 11:59
BRASÍLIA - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (27), a transferência dos irmãos Chiquinho e Domingo Brazão para presídios federais de Campo Grande e Porto Velho, respectivamente.
A mudança, que tem o intuito de separar os alvos da operação de domingo (24), já era esperada. Eles estavam na Papuda, em Brasília, desde domingo, sob suspeita de assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, além da tentativa de matar a assessora Fernanda Chaves, em março de 2018.
Irmãos Brazão são transferidos de Brasília para presídios federais de Campo Grande e Porto Velho na manhã desta quarta (27) Crédito: Reprodução/Globonews
Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e o seu irmão, o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio. Eles negam participação no crime.
As prisões deste domingo são tratadas na PF como uma grande conquista, já que o caso havia sido finalizado sem chegar a mandantes. No início do ano passado, primeiros meses do governo Lula, o novo superintendente da polícia no Rio reabriu a apuração, desta vez em âmbito federal.

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