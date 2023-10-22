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Mãe foi absolvida

Caso Joaquim: padrasto é condenado a 40 anos de prisão em SP

Júri acatou a tese do Ministério Público, de que Guilherme Longo teria aplicado doses excessivas de insulina no menino, que tinha diabetes, causando sua morte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2023 às 12:59

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 12:59

Acusado da morte de seu enteado, o menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, em novembro de 2013, o padrasto Guilherme Raymo Longo, de 38 anos, foi condenado pelo tribunal do júri, no final da noite deste sábado, 21, a 40 anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade. A mãe de Joaquim, Natália Mingoni Ponte, de 37, que respondia por ter se omitido na proteção ao filho, foi absolvida. A defesa do réu antecipou que vai entrar com recurso.
O julgamento, quase dez anos após o crime, foi iniciado na segunda-feira, 16, e encerrado após seis dias de depoimentos e debates com a leitura dos votos dos jurados, no Fórum de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O juiz José Roberto Liberal, que preside o júri popular, havia antecipado os interrogatórios dos réus, Natália e Guilherme, para a sexta-feira, reservando o sábado para os debates entre defesa e acusação.
Em seu depoimento, pela primeira vez, Natália acusou o ex-companheiro de ter matado a criança. Ele teria aplicado uma dose alta de insulina no menino e jogado o corpo em um córrego próximo à residência da família. Já Guilherme voltou a dizer que é inocente.
O júri, composto por cinco mulheres e dois homens, acatou a tese do Ministério Público, segundo a qual o padrasto teria aplicado doses excessivas de insulina em Joaquim, que tinha diabetes, causando sua morte. O MP havia pedido a condenação de Longo por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Corpo do menino Joaquim, então com três anos de idade, foi encontrado em córrego no interior de São Paulo, em 2013
Corpo do menino Joaquim, então com três anos de idade, foi encontrado em córrego no interior de São Paulo, em 2013 Crédito: Arquivo da família/ reprodução
Longo está detido na Penitenciária de Tremembé. Com a condenação, ele deve continuar preso, dando sequência ao cumprimento da pena. Natália Ponte já respondia ao processo em liberdade. Com a absolvição ela deixa de ter restrições à sua condição de pessoa livre.

Relembre o caso

No dia 5 de novembro de 2013, o menino Joaquim, então com três anos de idade, desapareceu da casa em que vivia com a mãe e o padrasto no Jardim Independência, em Ribeirão Preto. A polícia e os bombeiros vasculharam o bairro e um córrego próximo e nada encontraram. No dia seguinte, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Natália e Guilherme, mas o pedido foi negado.
Cinco dias após o desaparecimento, o corpo do menino foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos, por um sitiante. A necropsia indicou que Joaquim estava morto antes de ser jogado no rio. No mesmo dia, Natália e Guilherme foram presos temporariamente. Na época, a polícia entendeu que só o casal teve acesso à criança antes de ela ser morta.
Nos depoimentos à polícia, Natália e Guilherme negaram o crime. Ele disse que teria colocado o enteado para dormir e saiu para comprar drogas. Ao voltar, Natália já estava dormindo e ele também pegou no sono, só percebendo que a criança tinha sumido ao acordar, no dia seguinte.
No dia 10 de dezembro, a mãe da criança obteve habeas corpus e foi libertada. Ela voltou a ser presa em janeiro de 2014, mas foi outra vez colocada em liberdade. Em fevereiro de 2016, foi a vez de Guilherme Longo ser solto para aguardar o julgamento em liberdade.
Em setembro do mesmo ano, ele fugiu e só foi preso em abril de 2017, por agentes da Interpol, em Barcelona, na Espanha. Ele foi visto em uma rua da cidade espanhola por um produtor de TV que o denunciou à polícia internacional. Extraditado em janeiro de 2018, ele voltou para a prisão, em Tremembé.

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