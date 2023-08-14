Caso das joias: Michelle Bolsonaro contrata advogado de Carla Zambelli

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contratou o criminalista Daniel Bialski para representá-la na investigação das joias.

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR - 28/08/2020

Em nota, ele informou que pediu acesso aos autos para "conhecer quais as suspeitas existentes e que eventualmente mencionam" Michelle.

"A Sra. Michelle Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude", diz a primeira manifestação do Bialski no caso.

Biakski é um criminalista estabelecido em São Paulo que, nos últimos anos, se notabilizou na defesa de alvos de processos polêmicos — como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (MDB). Antes da ex-primeira-dama, ele representou outros bolsonaristas, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.