Casal e criança morrem após pularem de apartamento em chamas em Goiás

O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27) Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Goiás

Um casal e uma criança morreram após pularem de um apartamento em chamas em Valparaíso de Goiás. As informações são do Corpo de Bombeiros de Goiás. O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27). Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o edifício em chamas. As causas do incêndio não foram divulgadas. As chamas foram controladas, e as equipes estão agora no processo de rescaldo. Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal atuam no local.