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Tragédia

Casal e criança morrem após pularem de apartamento em chamas em Goiás

Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas serão determinadas após uma perícia técnica detalhada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2024 às 14:26

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 14:26

O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27)
O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27) Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Goiás
Um casal e uma criança morreram após pularem de um apartamento em chamas em Valparaíso de Goiás. As informações são do Corpo de Bombeiros de Goiás. O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na manhã desta terça-feira (27). Os nomes e as idades das vítimas não foram divulgados.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o edifício em chamas. As causas do incêndio não foram divulgadas. As chamas foram controladas, e as equipes estão agora no processo de rescaldo. Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal atuam no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas serão determinadas após uma perícia técnica detalhada. "Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa", diz nota enviada pela corporação.

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