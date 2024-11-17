Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casa do autor de ataque em Brasília pega fogo em Santa Catarina e PF vai investigar
Veja vídeo

Casa do autor de ataque em Brasília pega fogo em Santa Catarina e PF vai investigar

Ex-esposa de Francisco Wanderley é suspeita de ter provocado o incêndio; ela sofreu queimaduras e está internada em hospital

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 11:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 nov 2024 às 11:03
A casa do catarinense autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, Francisco Wanderley Luiz, pegou fogo na manhã deste domingo (17). Segundo informações do 15° Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a ocorrência aconteceu por volta das 7h. Uma mulher sofreu queimaduras e foi encaminhada para o hospital. A Polícia Federal (PF) informou que vai assumir a investigação.
A residência de 50 metros quadrados, que fica em Rio do Sul, foi parcialmente tomada pelas chamas. Segundo o Batalhão, foram necessários oito mil litros de água para conter o incêndio.
Casa de Francisco Wanderley, autor de atentado em Brasília, é incendiada em Rio do Sul (SC)
Casa de Francisco Wanderley, autor de atentado em Brasília, é incendiada em Rio do Sul (SC) Crédito: 15° Batalhão de Bombeiros Militar de SC
Segundo a assessoria do Hospital Regional Alto Vale, a vítima é Daiane Dias, de 41 anos, ex-esposa de Wanderley. Conforme informou o hospital, ela deu entrada e segue em atendimento. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a principal hipótese é tentativa de suicídio.
“Segundo o que foi até então apurado, a ofendida, de 41 anos, adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade, em seguida se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou o incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel”, diz trecho da nota.
Na esquina do terreno onde houve o incêndio há um outdoor anunciando os serviços do “Chaveiro França”, que era o nome usado por Francisco Wanderley Luiz na cidade catarinense. Conhecido também como Tiü França, o homem foi candidato a vereador em 2020, pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas obteve apenas 98 votos e não se elegeu.
Segundo o boletim do batalhão de Bombeiros, a mulher que estava na residência sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 100% do corpo, e foi retirada do local por vizinhos. “A causa do incêndio só é confirmada após o trabalho de perícia, que se for acionado pelo dono do imóvel, pode levar até 30 dias para o laudo”, diz a nota dos Bombeiros.

Atualização

17/11/2024 - 7:33
Esta reportagem foi atualizada com novas informações divulgadas pela polícia de Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasília (DF) Incêndio Polícia Federal Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados