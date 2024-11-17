Casa do autor de ataque em Brasília pega fogo em Santa Catarina e PF vai investigar

A casa do catarinense autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, Francisco Wanderley Luiz, pegou fogo na manhã deste domingo (17). Segundo informações do 15° Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a ocorrência aconteceu por volta das 7h. Uma mulher sofreu queimaduras e foi encaminhada para o hospital. A Polícia Federal (PF) informou que vai assumir a investigação.



A residência de 50 metros quadrados, que fica em Rio do Sul, foi parcialmente tomada pelas chamas. Segundo o Batalhão, foram necessários oito mil litros de água para conter o incêndio.



Casa de Francisco Wanderley, autor de atentado em Brasília, é incendiada em Rio do Sul (SC) Crédito: 15° Batalhão de Bombeiros Militar de SC

Segundo a assessoria do Hospital Regional Alto Vale, a vítima é Daiane Dias, de 41 anos, ex-esposa de Wanderley. Conforme informou o hospital, ela deu entrada e segue em atendimento. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a principal hipótese é tentativa de suicídio.

“Segundo o que foi até então apurado, a ofendida, de 41 anos, adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade, em seguida se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou o incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel”, diz trecho da nota.

URGENTE ? : Casa do terrorista Tiu França é incendiada em Rio do Sul (SC). Assista aos vídeos abaixo. Mais informações a qualquer momento. pic.twitter.com/RKEDM85Qmc — Guilherme Amado (@guilherme_amado) November 17, 2024

Na esquina do terreno onde houve o incêndio há um outdoor anunciando os serviços do “Chaveiro França”, que era o nome usado por Francisco Wanderley Luiz na cidade catarinense. Conhecido também como Tiü França, o homem foi candidato a vereador em 2020, pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas obteve apenas 98 votos e não se elegeu.

Segundo o boletim do batalhão de Bombeiros, a mulher que estava na residência sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 100% do corpo, e foi retirada do local por vizinhos. “A causa do incêndio só é confirmada após o trabalho de perícia, que se for acionado pelo dono do imóvel, pode levar até 30 dias para o laudo”, diz a nota dos Bombeiros.