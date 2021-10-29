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Washington Reis

Carro do prefeito de Duque de Caxias (RJ) é atacado a tiros; não há feridos

A comitiva do prefeito estava no bairro Parque Paulista para acompanhar obras de pavimentação e drenagem. Ao passarem pela rua Tolstoi, os carros foram atacados a tiros

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2021 às 15:02
Prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB).
Prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB), Crédito: Reprodução/ Instagram/ @wreis_oficial
O carro do prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB), sofreu um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (29). De acordo com a prefeitura da cidade, não houve feridos.
A comitiva do prefeito estava no bairro Parque Paulista para acompanhar obras de pavimentação e drenagem. Ao passarem pela rua Tolstoi, os carros foram atacados a tiros. Não há identificação sobre os responsáveis.
Fontes ouvidas pelo UOL afirmaram que a região é vista como "vulnerável". Por isso, movimentações estranhas e carros que chamem a atenção podem sofrer esse tipo de reação de criminosos que atuam na localidade.

VEREADORES MORTOS

Somente este ano, três vereadores do município da Baixada Fluminense foram assassinados a tiros. O vereador Danilo do Mercado (MDB), foi morto no dia 10 de março, na saída de um restaurante. Ele dizia andar sem segurança e era apontado como suspeito de chefiar um grupo de extermínio, além de ser investigado por homicídio.
No dia 12 de setembro, o vereador Quinzé (PL) foi morto em São João de Meriti, município vizinho a Caxias. Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do assassinato.
Um mês depois, em 13 de outubro, o vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato (Solidariedade), foi morto a tiros dentro de um carro.
O UOL buscou a Polícia Civil para saber se há informações preliminares sobre o ataque sofrido por Reis na manhã desta sexta, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagem.

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