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Pandemia

Capes oferece novas bolsas de estudo para pesquisas sobre coronavírus

Autarquia concederá mais 2,6 mil bolsas

Publicado em 24 de Março de 2020 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 14:46
Cientista estuda o novo coronavírus
Cientista estuda o novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou nesta terça-feira (24) que vai conceder mais 2,6 mil bolsas para cursos que lidam, direta ou indiretamente, com pesquisas que envolvam o estudo do coronavírus. Além disso, a autarquia do Ministério da Educação lançará um novo programa de apoio à pesquisa, voltado à prevenção e combate às epidemias.
De imediato, além do quantitativo já previsto pelo modelo de concessão, haverá o aporte de mais 2.180 benefícios. Adicionalmente, para os cursos de excelência, com conceitos 6 e 7 e que atuam nas áreas de infectologia, epidemiologia, pneumologia e imunologia, serão mais 420 bolsas e recursos de custeio, oferecidos por meio de edital específico.
De acordo com a Capes, já são distribuídas hoje 84.786 bolsas, para mestrado e doutorado em diversos cursos, para mais de 350 instituições de ensino superior públicas e privadas.
Com informações da Agência Brasil

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