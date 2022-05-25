Capa da revista Time com Lula é autêntica

Segundo a Time, é comum que uma mesma edição tenha mais de uma capa Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Vídeo divulgado em um canal no YouTube classifica como “a maior fake news da história” a informação veiculada pela imprensa brasileira de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estampou a capa da revista Time. O autor ainda afirma que a capa com o petista “nunca saiu e nem sairá nos Estados Unidos na edição de 23 de maio”.

Onde foi publicado: Youtube.

Conclusão do Comprova: É falso o conteúdo de um vídeo compartilhado no YouTube, classificando como “a maior fake news da história” a informação divulgada pela imprensa brasileira sobre o ex-presidente Lula ter estampado a capa da revista Time, na edição da semana de 23 a 30 de maio. Ao longo de 2 minutos e 50 segundos, o autor do vídeo diz ter desmascarado uma farsa e usa xingamentos ao referir-se ao ex-presidente. Segundo ele, Lula “nunca saiu, nem sairá” na capa da Time, ao menos não na data de 23 de maio.

Na sequência, o autor mostra uma segunda capa da mesma revista, a qual classifica como sendo a verdadeira edição. Nesta publicação, o conteúdo em destaque trata de emergências climáticas, que também circulou na semana de 23 a 30 de maio deste ano.

O Comprova apurou que as duas capas citadas nos vídeos são autênticas. Para o Estadão Verifica, que faz parte do Comprova, a assessoria de imprensa confirmou que ambas revistas foram distribuídas para assinantes e bancas em partes diferentes dos Estados Unidos. A mesma edição, conforme a Time, ainda teve uma terceira capa destacando o trabalho da jornalista ucraniana Olga Rudenko.

A revista é publicada quinzenalmente, podendo ter diferentes versões de primeira página para uma mesma edição, como ocorreu com a capa estampada por Lula. A reportagem foi escrita pela jornalista Ciara Nugent, especializada em cobertura de cidades, clima e América Latina, que também compartilhou o conteúdo em seu perfil no Twitter . A reportagem sobre o petista na íntegra pode ser conferida no site da revista.

Para o Comprova, falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até a tarde do dia 24 de maio, o vídeo investigado tinha mais de 23,1 mil visualizações e 5,6 mil curtidas no YouTube.

O que diz o autor da publicação: O conteúdo analisado nesta checagem foi publicado no YouTube em um canal intitulado “Terra Brazilis News”. Com mais de 172 mil inscritos, o canal costuma publicar vídeos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), com críticas à imprensa e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dentre outros conteúdos. No YouTube, não há opção para entrar em contato com o responsável pelo canal. O Comprova encaminhou um e-mail ao endereço disponibilizado na plataforma.

O e-mail foi respondido por um homem que se apresentou como Paulo Alves. Ele alegou ser assinante da revista Time e cidadão americano. “Posso lhe garantir que esta revista com a cara de Lula não foi distribuída pelo menos em New York e New Jersey, enquanto a Capa ‘The Cold Truth’ tem distribuição nacional nos States pois é a capa oficial da Revista no dia 23 de maio”, disse ele ao Comprova.

Ele afirmou, ainda, confiar mais “naquilo que vê” e no site oficial da Time Vault que, segundo ele, apresenta todas as capas oficiais desde 1923 – data da fundação da revista – “que em qualquer agência de checagem”. Por fim, declarou o seguinte: “Agora se vocês quiserem me enviar uma Revista Time (USA) com esta capa do Lula, aí eu posso acreditar. De qualquer forma obrigado por me contestar de forma tão cordial. Abs. Paulo”.

Como verificamos: O Comprova iniciou a checagem buscando informações nos canais oficiais da Revista Time. No dia 4 de maio, em seu : O Comprova iniciou a checagem buscando informações nos canais oficiais da Revista Time. No dia 4 de maio, em seu perfil no Twitter , a revista antecipou que o ex-presidente brasileiro e pré-candidato nas eleições de outubro deste ano estamparia uma de suas capas. Na mesma data, a capa foi publicada no Instagram da Time. Além disso, solicitamos informações à revista por e-mail.

Procuramos também por e-mail o responsável pelo canal Terra Brazilis News, onde o vídeo alvo desta checagem foi publicado. Por se tratar de um conteúdo já analisado por outras agências, também consultamos as checagens feitas pela Agência Lupa e pelo Estadão Verifica

Capas da revista Time

A Time é distribuída a cada duas semanas e é comum que possua mais de uma capa por edição publicada. Todas são autênticas e distribuídas para as bancas e assinantes nos Estados Unidos. As informações foram comprovadas pelas verificações da Agência Lupa e do Estadão Verifica sobre o assunto.

The Cold Truth; Na loja oficial da Time, feita para colecionadores, é possível comprar as imagens de qualquer uma das três capas ( Lula´s Second Act Next Generation Leaders: Olga Rudenko ) a partir de US$ 19. Os produtos estão disponíveis na seção de últimas divulgações. Além disso, a revista é compartilhada em todo o mundo e há quatro edições (U.S. Edition, Asia Edition, South Pacific Edition e Europe, Middle East and Africa Edition) que são destinadas a públicos em outros continentes.

Reprodução da página da loja online da Time na qual é possível adquirir reproduções da capa da revista Crédito: Divulgação/Comprova

Entrevista com Lula

A entrevista com o ex-presidente Lula foi divulgada no site da Time em 4 de maio deste ano. No mesmo dia, o perfil da revista no Twitter compartilhou a matéria e a imagem da capa com a descrição “Time’s new cover: Brazil’s most popular President returns from political exile with a promise to save the nation” (Nova capa da Time: Mais popular presidente do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação). O material está disponível nas versões em inglês e português.

A entrevista foi feita por Ciara Nugent, jornalista da Time em Londres que atua na cobertura de temas da América Latina. A matéria classifica o político como o líder brasileiro mais popular e analisa a busca de Lula pela Presidência da República após ter sido preso pela Operação Lava-Jato. O ex-presidente ainda comentou a guerra na Ucrânia, ações do governo Bolsonaro e a democracia brasileira.

Por que investigamos: O Comprova checa conteúdos suspeitos que viralizaram a respeito das eleições presidenciais, políticas públicas do governo federal e pandemia de covid-19.

O conteúdo do vídeo investigado faz menção ao ex-presidente Lula, que já indicou ser pré-candidato à Presidência da República pelo PT. As informações falsas podem mudar a perspectiva dos eleitores sobre um político, influenciando a decisão no momento da votação e, consequentemente, enfraquecendo o processo democrático.