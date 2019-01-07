Cão tenta socorrer 'amigo' atropelado em Juazeiro do Norte

Cão tenta socorrer amigo Crédito: Jacqueline Gouveia

Eram 8 horas da manhã de sexta-feira (4) quando um cão tentava ajudar o 'amigo' que havia sido atropelado na Avenida Leão Sampaio, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Ele se posicionou em pé ao lado do cachorro que estava caído no asfalto. A cada movimento de carro, ele olhava para os lados, provavelmente na esperança de encontrar ajuda.

"Calma amiguinho, tudo bem?", disse Jacqueline Gouveia, protetora de animais há 25 anos e dona do abrigo Lar Brilho Animal. Ela também é vereadora (PRB) e estava a caminho de uma audiência de maus tratos contra um cavalo, no momento em que presenciou a situação.

"Eu fui até ele, conversei e observei que era dócil. Estava ao lado do amiguinho que tinha morrido após ser atropelado. Muitas pessoas estavam por perto, mas ninguém tentou ajudar. Um rapaz que conheço passou de moto, poucos minutos depois, e me ajudou a tirar o cachorro, que morreu após ter sido atropelado da avenida. O cãozinho veio junto com o 'amigo'. Quando chegamos, o que estava deitado já estava morto, não foi possível socorrê-lo, mas o tiramos da avenida e o colocamos em um terreno baldio em frente a via. O cachorrinho seguiu a gente e o amiguinho", relatou Jacqueline.

Jacqueline retornou à tarde, depois da audiência. O cão não estava mais lá. Ela conversou com pessoas da vizinhança e soube que o cão tem dono, mas vive nas ruas. Ele e o cachorro que morreu atropelado sempre eram vistos juntos nas ruas do bairro. Moradores davam comida e água para eles.