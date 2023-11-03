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Fatalidade

Cantor sertanejo de 23 anos morre após carro cair em ribanceira em SC

A vítima foi arremessada do carro.  O corpo só foi localizado e retirado do local 12 horas após o acionamento dos bombeiros, pois estava em um local de difícil acesso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2023 às 18:10

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 18:10

Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Rancho Queimado
Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Rancho Queimado Crédito: Corpo de Bombeiros/Redes Sociais
Um cantor sertanejo de 23 anos morreu em um acidente de carro em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. O veículo pilotado por Denner Chiodi Baumann caiu em uma ribanceira, na madrugada da última quarta-feira (1º), segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
Os bombeiros foram acionados, mas, inicialmente, só localizaram o veículo, a aproximadamente 50 metros abaixo da pista. O corpo só foi localizado e retirado do local 12 horas depois. Segundo a corporação, o local era de difícil acesso. A vítima foi arremessada do carro. O corpo estava a 5 metros do veículo com sinais evidentes de óbito, segundo os bombeiros.
A guarnição precisou descer ao local do acidente com material de salvamento em altura. Não há informações da dinâmica do acidente. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem, que era natural de Camboriú (SC). "Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo.

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