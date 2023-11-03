Cantor sertanejo de 23 anos morre após carro cair em ribanceira em SC

Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Rancho Queimado Crédito: Corpo de Bombeiros/Redes Sociais

Um cantor sertanejo de 23 anos morreu em um acidente de carro em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. O veículo pilotado por Denner Chiodi Baumann caiu em uma ribanceira, na madrugada da última quarta-feira (1º), segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Os bombeiros foram acionados, mas, inicialmente, só localizaram o veículo, a aproximadamente 50 metros abaixo da pista. O corpo só foi localizado e retirado do local 12 horas depois. Segundo a corporação, o local era de difícil acesso. A vítima foi arremessada do carro. O corpo estava a 5 metros do veículo com sinais evidentes de óbito, segundo os bombeiros.