Câmara instala CPIs do MST, das Americanas e de apostas esportivas

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados instalou na tarde desta quarta-feira (17) a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), a das Apostas Esportivas e a das Lojas Americanas

As três comissões se somam à CPI mista do 8 de janeiro , que será formada não só por deputados federais, mas também senadores. O requerimento já foi lido pelo presidente do Congresso , senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no último dia 26, mas essa comissão ainda não tem data para ser instalada — muitos partidos nem sequer indicaram os membros.

Sessão na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara

A CPI do MST é considerada pela oposição como a que poderá trazer mais desgaste ao governo Lula (PT), uma vez que o movimento sem terra é um aliado histórico do petista. Além disso, a comissão deverá ter maioria de parlamentares ligados à FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), uma das maiores forças da Casa.

O presidente será o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor do requerimento. Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro , será o relator. Kim Kataguiri (União Brasil-SP) foi eleito vice-presidente.

Em seu discurso, Zucco afirmou pautar a CPI "pelo absoluto cumprimento das leis e do regimento interno desta Casa". "Não esperem de nós qualquer espécie de perseguição ou revanchismo. Vamos nos ater apenas e tão somente aos fatos, provas e depoimentos", disse.

Salles afirmou que o trabalho será "técnico, objetivo e com o máximo de imparcialidade".

A CPI das Apostas Esportivas ganhou força no Congresso com a operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga a possível manipulação de resultados de partidas de futebol, inclusive na Série A do nacional.

Os deputados Julio Arcoverde (PP-PI) e André Figueiredo (PDT-CE) foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da CPI. O líder do blocão da Câmara, Felipe Carreras (PSB-PE), foi escolhido o relator.

Já a CPI das Americanas foi proposta pelo líder do Progressistas, deputado federal André Fufuca (MA), no início de março. A empresa pediu recuperação judicial em janeiro após anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões.

O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) foi eleito presidente do colegiado e o deputado Junior Mano (PL-CE), vice-presidente. O relator será Carlos Chiodini (MDB-SC).