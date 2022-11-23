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Projeto de lei

Câmara aprova responsabilização de sócios por dívidas de empresas

Os bens dos sócios serão ser usados para pagar credores em certas situações
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 nov 2022 às 09:12

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 09:12

Câmara aprova responsabilização de sócios por dívidas de empresas
Câmara aprova responsabilização de sócios por dívidas de empresas Crédito: Elaine Menke/Câmara dos Deputados/Agência Câmara de Notícias
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (22) o projeto de lei que trata da chamada desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais nos quais os bens dos sócios podem ser usados para pagar credores em certas situações.
Segundo o texto do Projeto de Lei 3;401 de 2008, a desconsideração da personalidade jurídica poderá ser usada quando ficar caracterizada a ocorrência de manobras ilícitas, por parte dos proprietários das empresas, para não pagar os credores. Nesta situação, os bens particulares dos sócios serão usados para pagar os débitos.
Comissão Mista de Orçamento define critérios para emendas individuais .A proposta do ex-deputado Bruno Araújo já havia sido aprovada pela Câmara em 2014. Nesta terça-feira, os deputados rejeitaram em Plenário um substitutivo do Senado para o projeto.
Com informações da Agência Câmara de Notícias

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