Caixa oferece pausa em pagamento de empréstimo e isenção de tarifas

Para as empresas da região, o banco concederá pausa de até três meses para pagamento das parcelas das operações de crédito e isenção de cesta de serviços pelo período de três meses para correntistas. No crédito habitacional, haverá pausa de até 90 dias nas prestações do financiamento imobiliário.

A Caixa estendeu o horário de atendimento das agências de Brumadinho e próximas ao município e deslocou um Caminhão-agência, para reforçar o atendimento bancário na cidade a partir desta terça-feira, dia 29. O banco também abriu uma conta para que brasileiros de todo o país possam enviar ajuda aos atingidos pela tragédia. Os dados da conta poupança, com nome "Juntos por Brumadinho", são: agência 2808, operação 013, conta 3-5.