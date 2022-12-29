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Divertiu espectadores

Cachorro invade estúdio de jornal durante transmissão ao vivo; veja vídeo

A cadela, que recebeu o nome de Brenda, foi adotada pelos profissionais da emissora e já virou até mascote no local

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 dez 2022 às 10:52
Um momento inusitado chamou a atenção de internautas durante a transmissão de um telejornal ao vivo, na noite desta quarta-feira (28). O apresentador Fabian Londero encerrava o jornal NSC Notícias quando um cachorro passa tranquilamente ao lado da bancada.
A cena foi registrada em Santa Catarina. Pouco antes dos créditos serem exibidos, uma vira-lata caramelo caminha em direção à redação do jornal. Nas redes sociais, Londero compartilhou o momento com os seguidores e disse que a cachorra "não anda, mas desfila."
A cadela, que recebeu o nome de Brenda, foi adotada pelos profissionais da emissora e já virou até mascote no local. Na publicação, Fabian afirmou que "a Brenda nos surpreende a cada dia."
Nos comentários, diversos seguidores disseram adorar a participação especial. "Estava assistindo e achei o máximo. Parabéns equipe por tanto amor, passou leve e segura, amada e respeitada", disse um perfil que se identifica como Tanize.
Já outro disse que a cachorra estava tranquila pois iria descansar após o trabalho. "A tranquilidade de terminar o expediente com a sensação de dever cumprido."

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