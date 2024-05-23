Butantan investiga desaparecimento de serpente naja de laboratório em SP Crédito: Canal Butantan/Reprodução de Youtube

Um filhote de naja sumiu de um dos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo.

Desaparecimento ocorreu há três semanas, informou o Butantan. Uma apuração interna está em andamento e há um plano de contingência do local para situações do tipo.

Local onde cobra sumiu é distante de área de visitação pública. O espaço é frequentado somente por profissionais e pesquisadores, informou o Butantan.

Câmeras não mostram saída do animal de laboratório e há suspeita de que ele tenha morrido. A hipótese do órgão é de que a serpente tenha entrado por um ralo e morrido nos encanamentos.