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Em São Paulo

Butantan investiga desaparecimento de serpente naja de laboratório

Filhote desapareceu há cerca de três semanas e uma apuração interna foi instalada; Butantan afirma que a cobra desapareceu em local distante da área de visitação

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 05:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2024 às 05:25
Butantan investiga desaparecimento de serpente naja de laboratório em SP
Butantan investiga desaparecimento de serpente naja de laboratório em SP Crédito: Canal Butantan/Reprodução de Youtube
Um filhote de naja sumiu de um dos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo.
Desaparecimento ocorreu há três semanas, informou o Butantan. Uma apuração interna está em andamento e há um plano de contingência do local para situações do tipo.
Local onde cobra sumiu é distante de área de visitação pública. O espaço é frequentado somente por profissionais e pesquisadores, informou o Butantan.
Câmeras não mostram saída do animal de laboratório e há suspeita de que ele tenha morrido. A hipótese do órgão é de que a serpente tenha entrado por um ralo e morrido nos encanamentos.
Armadilhas foram colocadas no entorno do laboratório. Nada foi localizado até o momento, informou o Butantan. O órgão também informou que tem soro contra o veneno da serpente.

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