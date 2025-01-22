Butantan inicia produção da vacina contra a dengue

SÃO PAULO - O Instituto Butantan submeteu o último pacote de documentos da sua vacina contra a dengue, a Butantan-DV, à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no dia 16 de dezembro de 2024. O prazo de avaliação do órgão federal é de 90 dias a partir do envio, mas a fabricante já deu início ao processo de produção do imunizante de dose única.

Segundo a agência, o pacote foi o terceiro a ser apresentado e faz parte do processo de submissão contínua, que permite que o laboratório envie dados e documentos em etapas, conforme o avanço do estudo.

Esse procedimento foi criado durante a pandemia do Covid a fim de agir com maior rapidez frente a emergências sanitárias. Após essa etapa, o laboratório entra com o pedido de registro do produto.

Frascos da Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida no Instituto Butantan Crédito: Instituto Butantan

O centro de pesquisa começou a produzir a vacina sob risco, já que não tem garantia da aprovação. À Folha, o Butantan afirmou que "tudo já está conversado, e sob risco é mais um modo de falar do que um risco de verdade". A Anvisa afirma que não tem informações sobre prazos para a aprovação.

Se for aprovada, será a primeira vacina dose única contra a dengue. O instituto prevê a entrega de 1 milhão de doses ainda em 2025 e 100 milhões de doses até 2027.

A dose poderá ser aplicada na população de 2 anos a 60 anos incompletos e os critérios de vacinação serão definidos pelo Ministério da Saúde.