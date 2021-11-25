Butantan faz testes gratuitos de Covid em assintomáticos em São Paulo

Teste PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay

A partir desta quinta-feira (25), o Instituto Butantan , em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, promove uma ação de testagem para diagnóstico da Covid-19 em pessoas assintomáticas.

O exame do tipo RT-PCR será realizado em sete pontos espalhados pela capital paulista até o dia 17 de dezembro. Podem participar os maiores de 18 anos.

Os locais para coleta são: aeroporto de Congonhas, largo Treze, UBS Dr. Manoel Saldiva Neto, terminal rodoviário do Tietê, Mercado Municipal de São Paulo e Mercado Municipal de São Miguel Paulista -o metrô Faria Lima também terá uma tenda, mas por lá a atividade ainda não começou.

Para o teste, o participante precisar ir a um dos pontos de coleta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Lá deve informar dados cadastrais, como nome e meios de contato.

De acordo com o instituto, o objetivo é identificar os casos assintomáticos e isolá-los, para que os contaminados não sejam um risco para as demais pessoas.

Além disso, é uma forma de rastrear se o vírus está circulando de maneira mais silenciosa em um momento de avanço da vacinação e queda no número de casos e mortes em decorrência do coronavírus.

As amostras serão analisadas no Instituto Butantan. Os resultados devem ser disponibilizados em 24 horas após a coleta.