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São Paulo

Butantan faz testes gratuitos de Covid em assintomáticos em São Paulo

O exame do tipo RT-PCR será realizado em sete pontos espalhados pela capital paulista até o dia 17 de dezembro. Podem participar os maiores de 18 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:07

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:07

Teste PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
A partir desta quinta-feira (25), o Instituto Butantan, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, promove uma ação de testagem para diagnóstico da Covid-19 em pessoas assintomáticas.
O exame do tipo RT-PCR será realizado em sete pontos espalhados pela capital paulista até o dia 17 de dezembro. Podem participar os maiores de 18 anos.
Os locais para coleta são: aeroporto de Congonhas, largo Treze, UBS Dr. Manoel Saldiva Neto, terminal rodoviário do Tietê, Mercado Municipal de São Paulo e Mercado Municipal de São Miguel Paulista -o metrô Faria Lima também terá uma tenda, mas por lá a atividade ainda não começou.
Para o teste, o participante precisar ir a um dos pontos de coleta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Lá deve informar dados cadastrais, como nome e meios de contato.
De acordo com o instituto, o objetivo é identificar os casos assintomáticos e isolá-los, para que os contaminados não sejam um risco para as demais pessoas.
Além disso, é uma forma de rastrear se o vírus está circulando de maneira mais silenciosa em um momento de avanço da vacinação e queda no número de casos e mortes em decorrência do coronavírus.
As amostras serão analisadas no Instituto Butantan. Os resultados devem ser disponibilizados em 24 horas após a coleta.
No caso de resultado positivo, a amostra será encaminhada para sequenciamento genômico, a fim de descobrir qual é a variante do coronavírus em questão.

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