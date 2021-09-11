Brasil tem 33,71% da população com a imunização completa contra o coronavírus

Frascos das vacinas Coronavac, Astrazeneca, e Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira (10) a 137.488.532, o equivalente a 64,45% da população total. Nas últimas 24 horas, 743,1 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal

Entre os mais de 137 milhões de vacinados, 71,9 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 33,71% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,4 milhão de pessoas recebeu a segunda dose e outras 2,5 mil receberam um imunizante de aplicação única.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 2,26 milhões de doses nesta sexta-feira.