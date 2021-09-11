Brasil tem 33,71% da população com a imunização completa contra o coronavírus

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira (10) a 137.488.532, o equivalente a 64,45% da população total. Nas últimas 24 horas, 743,1 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 137 milhões de vacinados, 71,9 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 33,71% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,4 milhão de pessoas recebeu a segunda dose e outras 2,5 mil receberam um imunizante de aplicação única.
Nesta sexta, o total de doses de reforço aplicadas no Espírito Santo, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo foi de 47,9 mil. Ao todo, 69,3 mil brasileiros já foram "revacinados".
Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 2,26 milhões de doses nesta sexta-feira.
São Paulo tem 75,87% da população vacinada ao menos com a primeira dose e 43,88% com a imunização completa (duas doses ou imunizante de aplicação única). Ao longo da semana, o Estado tem sofrido com a escassez de doses da AstraZeneca para a segunda aplicação.
Os cinco Estados com a maior proporção de totalmente vacinados são: Mato Grosso do Sul (48,18%), São Paulo, Rio Grande do Sul (39,85%), Espírito Santo (36,97%) e Santa Catarina (33,88%).