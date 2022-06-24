Bruno Pereira é velado em Pernambuco em meio a homenagem de indígenas

Os indígenas aproveitaram as homenagens para fazer um apelo por justiça e segurança, uma vez que Bruno Pereira foi morto por atuar na tentativa de proteger esses povos. Segundo a família de Bruno, rituais de passagem foram feitos em todo o País em memória do indigenista. O velório teve a presença dos caciques Sarapó Pankararu, da terra indígena de Brejo dos Padres (PE), e Marcelo Pankararu, da terra indígena de Entre Serras (PE). Já os indígenas da etnia Xukuru viajaram da cidade de Pesqueira (PE), a cerca de 200 km da capital pernambucana.

Homenagem durante velório de Bruno Pereira, assassinado enquanto fazia uma expedição junto com o jornalista Dom Phillips no Amazonas Crédito: Agif/Folhapress

A cunhada de Bruno, Thany Rufino, se emocionou ao ler uma nota em nome da família do indigenista. "A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas. Ele tinha uma missão, iluminou sua causa e a levou para o mundo", afirmou Thany.

A família agradeceu a quem se empenhou nas buscas e torceu para que a dupla desaparecida fosse localizada. "Agora, estamos dedicados ao amor, ao perdão e à oração", completa a nota.

Bruno será cremado em cerimônia reservada nesta sexta-feira, às 15 horas.

NOTA DA FAMÍLIA DE BRUNO: LEIA NA ÍNTEGRA

A família está se despedindo de Bruno com o coração cheio de gratidão por ter tido ele em nossas vidas. A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas. Bruno tinha uma missão, iluminou sua causa e levou ela para o mundo. Nesse momento e durante toda a última semana, indígenas de todo o País fizeram rituais de passagem em homenagem a ele.

Agradecemos a todos. Aos familiares, amigos, indígenas e a todas as pessoas que oraram, buscaram, trabalharam, representaram Bruno, somos eternamente gratos. Que Deus em sua imensidão possa retribuir a todos e suas famílias. Agora, estamos dedicados ao amor, ao perdão e à oração.

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