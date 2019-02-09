Brumadinho: Número de mortos segue em 157; 182 desaparecidos

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte, completa nesta sexta-feira (06) 15 dias de buscas. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

No 15º dia de buscas em Brumadinho , nenhum corpo foi localizado na lama de rejeitos da Vale , em Brumadinho. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais , são 157 mortos, 182 desaparecidos e 393 localizados. O número de corpos identificados subiu de 134 para 151.

A operação de hoje teve 22 equipes em campo e focou a usina de Instalação de Tratamento de Minério (ITM), na parte administrativa -refeitório, casa e estacionamento-, na área da ferrovia e em locais com acúmulo de rejeito. Além disso, os bombeiros usaram botes na região do rio Paraopeba.

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais iniciou na segunda-feira (04) uma nova fase de buscas, com mais máquinas pesadas, como escavadeiras. Elas são usadas nas margens da região atingida, onde os rejeitos são mais secos e rasos.

A ideia é fazer um verdadeiro pente-fino na área devastada -cerca de 3,96 quilômetros quadrados (equivalente a mais de dois parques Ibirapuera).

A descoberta de novos corpos, segundo a corporação, tende a ser mais lenta a cada dia, diante do novo patamar de dificuldade da operação. A estratégia agora é dividir a região afetada em 44 quadrantes. Cada um deles, com área equivalente a quatro quarteirões, é ainda subdividido, orientando o trabalho específico de cada uma das equipes.

Parte dos trabalhos segue como anteriormente. Em áreas mais úmidas, bombeiros avançam rastejando sobre a lama, o que evita que afundem. Tapumes servem de plataforma sobre a lama, que em alguns pontos chega a ter 20 metros de profundidade.

Outra técnica usada é fazer perfurações na lama para que o possível odor de corpos soterrados seja identificado por cães farejadores.

As perfurações também podem identificar construções ou veículos soterrados, que podem ter barrado o avanço de corpos levados pela onda e ter sido a tentativa de último refúgio de quem viu a massa de rejeitos se aproximando, no dia 25 de janeiro.

Se algo do tipo for identificado, é iniciada uma escavação. O trabalho é feito em grande parte com as mãos e pás. Quando há a possibilidade de se levar água, pode-se tentar uma mangueira com alta pressão para facilitar e acelerar a escavação.

Segundo os bombeiros, as buscas não têm prazo para acabar, mas, internamente, alguns militares já cogitam a hipótese de não ser possível encontrar todas as vítimas.