Brumadinho não precisa mais de doações para ajudar atingidos

Franciene Alves - O Tempo, Minas Gerais - A Sala de Comando de Operações informou, na tarde deste sábado (26), que não é mais preciso doações de alimentos e materiais de limpeza para ajudar as vítimas do rompimento da barragem I de rejeitos da mina Córrego do Fundão em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o tenente-coronel Flávio Godinho, o governo de Minas, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o Servas estão recebendo pedidos para que as pessoas possam encaminhar doações, mas não é necessário porque a Vale se comprometeu a dar toda assistência aos desabrigados e desalojados com hospedagem, alimentação e auxílio-saúde.

"As doações que até o momento chegaram até aqui são suficientes para fazermos um trabalho de socorrimento humanitário. Então, nesse momento para Minas e o Brasil inteiro: não há necessidade de envio de donativos e materiais de limpeza para socorrimento humanitário", disse.