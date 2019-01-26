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ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Brumadinho não precisa mais de doações para ajudar atingidos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Vale se comprometeu a dar toda assistência aos desabrigados e desalojados com hospedagem, alimentação e auxílio-saúde

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 18:14

Publicado em 

26 jan 2019 às 18:14
Franciene Alves - O Tempo, Minas Gerais - A Sala de Comando de Operações informou, na tarde deste sábado (26), que não é mais preciso doações de alimentos e materiais de limpeza para ajudar as vítimas do rompimento da barragem I de rejeitos da mina Córrego do Fundão em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o tenente-coronel Flávio Godinho, o governo de Minas, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e o Servas estão recebendo pedidos para que as pessoas possam encaminhar doações, mas não é necessário porque a Vale se comprometeu a dar toda assistência aos desabrigados e desalojados com hospedagem, alimentação e auxílio-saúde.
"As doações que até o momento chegaram até aqui são suficientes para fazermos um trabalho de socorrimento humanitário. Então, nesse momento para Minas e o Brasil inteiro: não há necessidade de envio de donativos e materiais de limpeza para socorrimento humanitário", disse.
Ainda segundo ele, todos os voluntários estão sendo capacitados na Estação do Conhecimento, onde familiares estão recebendo informações. "Nesse primeiro momento somente o bombeiro militar está na área quente e depois do resgate vai ser aberto um perímetro para esses voluntários ajudarem", completou.

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