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Rompimento de barragem

Brumadinho: ex-presidente da Vale é denunciado por homicídio

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou Fabio Schvartsman por homicídio duplamente qualificado

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:45
Brumadinho após o rompimento da barragem Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
O Ministério Público de Minas Gerais denunciou nesta terça-feira, 21, o ex-presidente da Vale Fabio Schvartsman por homicídio duplamente qualificado, pelo rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Além dele, outras 15 pessoas foram denunciadas, além das companhias Vale e TÜV SÜD. A tragédia deixou 270 mortos, sendo 11 ainda desaparecidos.
Para o MPMG, ficou demonstrado, no caso, "promíscua relação entre as duas empresas no sentido de esconder do poder público, sociedade e acionistas a inaceitável situação de segurança de várias barragens de mineração mantidas pela Vale". Dos indiciados hoje, 11 são executivos da Vale e os outros 5 da TÜV SÜD. Os promotores encaminharam a denúncia à Justiça pela manhã.
Em nota, a TÜV SÜD afirmou que "reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos" e que continua "oferecendo cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em andamento."

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