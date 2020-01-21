Brumadinho: ex-presidente da Vale é denunciado por homicídio

Para o MPMG, ficou demonstrado, no caso, "promíscua relação entre as duas empresas no sentido de esconder do poder público, sociedade e acionistas a inaceitável situação de segurança de várias barragens de mineração mantidas pela Vale". Dos indiciados hoje, 11 são executivos da Vale e os outros 5 da TÜV SÜD. Os promotores encaminharam a denúncia à Justiça pela manhã.