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Brumadinho: dona da pousada Nova Estância é sepultada em MG

Cleosane Coelho Mascarenhas, de 58 anos, é uma das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 20:50

Publicado em 

29 jan 2019 às 20:50
Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
Comoção, tristeza e revolta marcaram o sepultamento de Cleosane Coelho Mascarenhas, de 58 anos, uma das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Cleo era dona da Pousada Nova Estância, no Córrego do Feijão, completamente destruída pelo mar de lama.
O sepultamento, no Cemitério do Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte, durou cerca de uma hora. Familiares acenderam velas e colocaram fotos de Cleo, de seu marido, Márcio Mascarenhas e do filho, Márcio Paulo Coelho Mascarenhas, que estavam na Pousada, mas continuam desaparecidos.
Walisson Matos, 43, trabalhava com a família há 17 anos. "No dia da tragédia, sai da Pousada dez minutos antes do estouro da barragem e deixei meu patrões dormindo no quarto. O Marcinho, filho deles, estava na sala vendo TV", disse.
"A Cléo era uma pessoa maravilhosa, que gostava de ajudar aos outros. Era madrinha de batismo da minha filha de oito anos, que está muito triste com a situação", completou o funcionário da família. O velório foi realizado sem corpo presente.
Durante o sepultamento, um padre da igreja católica emocionou a todos os presentes quando disse que "a vida não termina agora, ela apenas se transforma".
Paulo Mascarenhas, outro filho do casal, que não estava na pousada no momento da catástrofe, disse acreditar que sua mãe esteja feliz em companhia de seu pai e irmão. Os corpos dos dois ainda não foram localizados.
"Vou pedir a compreensão de todos quando a briga começar. A ganância não pode prevalecer sobre a vida. Vamos começar uma luta de amor, pela paz, pois o que aconteceu em Brumadinho não pode se repetir. Será uma luta de todos nós para honrar o nome da minha família", completou Paulo.

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