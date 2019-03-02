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Saúde e assistência social

Brumadinho contrata profissionais para atender vítimas da tragédia

As equipes iniciam treinamento na quinta-feira (07) após o feriado de carnaval

Publicado em 

02 mar 2019 às 18:24

Publicado em 02 de Março de 2019 às 18:24

Brumadinho contrata profissionais para atender vítimas da tragédia Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros
A prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, contratou 142 profissionais com formações diversas em saúde (psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia) e na área social (assistência social e direito) para atender as vítimas resgatadas com vida e os familiares das pessoas que morreram em consequência do rompimento da barragem da mineradora Vale no Córrego do Feijão.
As equipes iniciam treinamento na quinta-feira (07) após o feriado de carnaval. Os profissionais de assistência humanitária foram selecionados por meio de concurso público da prefeitura, conforme determinação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
O pessoal contratado será remunerado com recursos (R$ 2,6 milhões) repassados pela Vale à Prefeitura de Brumadinho. Além do atendimento à saúde e assistência social, os recursos podem ser utilizados na compra de equipamentos para atendimentos emergenciais.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais permanece trabalhando na lama de rejeitos da mineradora Vale, fazendo buscas com escavadeiras convencionais e anfíbias, tratores, pás carregadeiras e caminhões para a retirada da lama. Segundo os bombeiros, algumas escavações chegam a 20 metros de profundidade.
A Defesa Civil de Minas contabiliza, até o momento, 186 mortos na tragédia. Todos estes identificados.

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