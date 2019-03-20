Brasileiros nunca foram tão infelizes, revela estudo mundial

O World Happiness Report (veja a íntegra), relatório mundial sobre a felicidade feito pela empresa de pesquisas Gallup, indica que os brasileiros nunca foram tão infelizes como em 2018.

A metodologia da Gallup considera índices sociais, como renda, e a aplicação de 1 questionário. O Brasil fechou o ano com 6.200 pontos, menor número da série histórica.

Os principais motivos que levaram a esse ápice de infelicidade foram a crise financeira, a sensação de insegurança na política e a falta de confiança em líderes do Estado, diz a pesquisa. O Brasil bateu também bateu o recorde de todos os países em toda a série histórica na descrença com os líderes da política nacional, de acordo com a base de dados da Gallup.

Brasileiros nunca foram tão infelizes como em 2018 Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O relatório é uma pesquisa histórica sobre o estado de felicidade global. Esta é a 7ª edição do relatório, que começou a computar a sua série histórica em 2006. Ele classifica 156 países pelo quão felizes seus cidadãos se consideram. O Relatório Mundial da Felicidade de 2019 tem como foco a “felicidade e comunidades”.

A pesquisa buscou avaliar de que forma a percepção da felicidade evoluiu nos últimos 12 anos, com foco nas mídias sociais, normas sociais, conflitos e políticas governamentais que impulsionaram essas mudanças. A conclusão do estudo é que há uma onda global de infelicidade, motivada tanto pela desconfiança em líderes políticos quanto pelo consumo de informação pelas redes sociais.