Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ilhas de Margarita

Brasileiro é morto em assalto na Venezuela

Amazonense se dirigia às Ilhas de Margarita quando foi abordado por criminosos

Publicado em 

15 jan 2018 às 08:44

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 08:44

Turista brasileiro morreu com tiro no peito por assaltantes venezuelanos Crédito: Arquivo Pessoal
O brasileiro Amaury Castro da Silva foi morto durante uma tentativa de assalto na noite deste sábado, em Puerto Ordaz, na Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Amaury, natural de Manaus, no Amazonas, e um grupo de turistas brasileiros se dirigiam às Ilhas de Margarita, atração turística venezuelana.
Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado brasileiro em Santa Elena do Uairen está acompanhando o caso e está em contato com as autoridades locais e com as famílias dos brasileiros, inclusive a de Amaury Silva, para prestar a assistência consular cabível.
Ainda não há informações sobre o translado do corpo de Amaury para o Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

venezuela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados