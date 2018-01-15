Brasileiro é morto em assalto na Venezuela

Turista brasileiro morreu com tiro no peito por assaltantes venezuelanos Crédito: Arquivo Pessoal

O brasileiro Amaury Castro da Silva foi morto durante uma tentativa de assalto na noite deste sábado, em Puerto Ordaz, na Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Amaury, natural de Manaus, no Amazonas, e um grupo de turistas brasileiros se dirigiam às Ilhas de Margarita, atração turística venezuelana.

Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado brasileiro em Santa Elena do Uairen está acompanhando o caso e está em contato com as autoridades locais e com as famílias dos brasileiros, inclusive a de Amaury Silva, para prestar a assistência consular cabível.