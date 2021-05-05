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Coronavírus

Brasil volta a registrar mais de 3 mil mortes por Covid-19 em 24h

Com os registros desta terça-feira, o total de mortes pelo novo coronavírus no País chegou a 411.854
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2021 às 22:32

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 22:32

Sars-Cov-2, novo coronavírus, vírus da Covid-19
Coronavírus segue fazendo muitas vítimas no país Crédito: Pixabay
O Brasil voltou a registrar mais de 3 mil óbitos por Covid-19 em 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número de vítimas nesta terça-feira, 4, ficou em 3.025. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 2.361, que mantém a tendência de redução nos dados nas últimas duas semanas, mas em um patamar ainda considerado elevado por especialistas.
Com os registros desta terça-feira, o total de mortes pelo novo coronavírus no País chegou a 411.854. Desde o dia 17 de março, o Brasil registra em média mais de 2 mil vítimas por dia, o que fez com que abril se tornasse o mês mais letal de toda a pandemia até aqui. A média desta terça-feira é 15% menor na comparação com o dado de 14 dias atrás, indicando a tendência de queda.

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Segundo os dados do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, obtidos junto a 27 secretarias estaduais da Saúde, o País confirmou 69.378 novos casos da doença nas últimas 24 horas, o que fez o total chegar a 14.860.812. O Ministério da Saúde aponta 13.336.476 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.034 431 em acompanhamento médico.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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