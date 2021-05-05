Brasil volta a registrar mais de 3 mil mortes por Covid-19 em 24h

Coronavírus segue fazendo muitas vítimas no país Crédito: Pixabay

O Brasil voltou a registrar mais de 3 mil óbitos por Covid-19 em 24 horas, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número de vítimas nesta terça-feira, 4, ficou em 3.025. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 2.361, que mantém a tendência de redução nos dados nas últimas duas semanas, mas em um patamar ainda considerado elevado por especialistas.

Com os registros desta terça-feira, o total de mortes pelo novo coronavírus no País chegou a 411.854. Desde o dia 17 de março, o Brasil registra em média mais de 2 mil vítimas por dia, o que fez com que abril se tornasse o mês mais letal de toda a pandemia até aqui. A média desta terça-feira é 15% menor na comparação com o dado de 14 dias atrás, indicando a tendência de queda.

Segundo os dados do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, obtidos junto a 27 secretarias estaduais da Saúde, o País confirmou 69.378 novos casos da doença nas últimas 24 horas, o que fez o total chegar a 14.860.812. O Ministério da Saúde aponta 13.336.476 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.034 431 em acompanhamento médico.