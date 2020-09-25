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Pandemia de coronavírus

Brasil ultrapassa marca de 140 mil mortes por Covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 729 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total a 140.537.

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 19:36
Covid-19
Covid-19 á matou mais de 140 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira, 25, a marca de 140 mil mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 729 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total a 140.537. Somente os Estados Unidos têm mais vidas perdidas que o País: por lá, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), já morreram 202.329 pessoas.
Nas últimas 24h, foram registrados ainda 31.911 casos de covid-19 no País. O total é de 4.689.613. Os EUA têm a liderança em número de infectados (6.958.632), seguidos pela Índia (5.818 570) e o Brasil.

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