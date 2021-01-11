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Números da Saúde

Brasil tem 480 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 203.580

No mesmo intervalo, foram notificados 25.822 novos casos da covid-19, elevando o total de infectados no País para 8.131.612
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 19:49

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 19:49

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 480 mortes nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19, de acordo com dados atualizados nesta segunda-feira, 11, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 203.580 o número total de óbitos pela doença no País.
No mesmo intervalo, foram notificados 25.822 novos casos da covid-19, elevando o total de infectados no País para 8.131.612.
O Sudeste segue sendo o mais afetado pela covid-19 no País. Até esta segunda-feira, eram registrados, respectivamente, 2.871.023 casos e 93.240 mortes na região.
Em seguida, o Nordeste contabiliza 1.971.673 notificações da doença e 49.014 óbitos.
O Sul tem 1.479.489 registros do novo coronavírus e 23.943 vidas perdidas.
O Centro-Oeste, com 910.993 infecções, registra 18.517 mortes pela covid-19, e o Norte do País tem, respectivamente, 898.434 e 18.866.

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