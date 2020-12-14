Brasil tem 181,4 mil mortos por Covid-19, mostra consórcio de imprensa

O Brasil registra no total 181.419 mortos pela doença provocada pelo vírus da Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 276 novas mortes pela Covid-19 , além de 21.395 novos casos da doença, segundo levantamento feito por veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde dos estados. Com isso, neste sábado (12), o Brasil registra no total 181.419 mortos pela doença e 6.901.990 registros de infectados.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Além dos dados diários do consórcio, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 637. O país vem em uma tendência de alta de mortes, com média móvel acima de 600 óbitos todos os dias desde a última segunda-feira (7), o que não ocorria desde o começo de outubro.

O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste domingo (13), com os números oficiais usados pelo governo federal, registrou 21.825 casos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil e 279 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram 181.402 óbitos acumulados e 6.901.952 casos confirmados no país. No período, 5.982.953 pessoas se recuperaram da doença.