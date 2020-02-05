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Coronavírus no Brasil

Brasil tem 11 casos suspeitos de coronavírus

Os casos suspeitos estão distribuídos em quatro estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:10
Cinco casos ainda esperam que o resultado seja processado em laboratórios. Crédito: Pixabay
O diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, afirmou nesta quarta-feira (5), que existem 11 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Desses, seis apresentaram painel viral negativo para os principais vírus causadores de doenças respiratórias e cinco ainda esperam que o resultado seja processado em laboratórios.
Os casos suspeitos estão distribuídos em quatro estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, os casos se concentram na região sul e sudeste, pois são as que, naturalmente, apresentam maior número de casos de gripe.

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