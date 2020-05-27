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Óbitos

Brasil tem 1.086 novas mortes por coronavírus e total passa de 25 mil

Com isso, o total de óbitos é de 25.598, e de casos confirmados, 411.821
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 20:17

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:17

kit de diagnóstico para coronavírus
Brasil tem 1.086 novas mortes por coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O Brasil registrou 1.086 novas mortes por coronavírus e 20.599 novos casos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta-feira (27).
Com isso, o total de óbitos é de 25.598, e de casos confirmados, 411.821.
Foi o segundo maior número de novos casos em 24 h registrado nos últimos três meses o maior foi na sexta (22), com 20.803. O recorde diário de mortes registradas em um dia é da última quinta-feira (21), com 1.188 novos óbitos.
De acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA), o Brasil é o segundo país com mais casos da doença. Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,6 milhão de casos.
Em número de mortes, o Brasil é o sexto país mais afetado. Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (100 mil), Reino Unido (37 mil), Itália (33 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil).
Um dos principais modelos utilizados pela Casa Branca para monitorar números sobre o coronavírus atualizou com piora o cenário no Brasil e projeta mais de 125 mil mortes no país até agosto.
No meio de maio, quando o IHME, instituto de métrica da Universidade de Washington, divulgou pela primeira vez dados sobre o Brasil, a previsão era de que 88.305 pessoas morressem por Covid-19 até 4 de agosto no país.
Na segunda (25), porém, após o crescimento vertiginoso de casos e mortes em território brasileiro nas últimas semanas, e o país ter passado a ser o epicentro da pandemia, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o instituto americano também atualizou os números para pior.

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