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Coronavírus

Brasil se aproxima da Itália no número total de mortos pela Covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, são 31.199 vítimas fatais do novo coronavírus no Brasil, enquanto na Itália são 33.530
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 09:01

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 09:01

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
As 1.262 novas mortes por Covid-19 informadas nesta terça-feira (2), pelo Ministério da Saúde colocam o Brasil muito perto de superar a Itália no número total de óbitos pela Covid-19. Agora, são 31.199 as vítimas fatais do novo coronavírus no Brasil, enquanto o governo italiano atualizou seu número hoje para 33.530. Nas últimas 24 horas, a Itália identificou 55 mortes por Covid-19.
Se os números diários desta terça-feira se mantiverem, o Brasil deve passar o total de vítimas fatais da Itália em dois dias. O país novamente liderou o ranking mundial de vítimas fatais identificadas em 24 horas. Os Estados Unidos, segundo país nessa lista, informou hoje mais 761 mortes em decorrência da Covid-19.
O Brasil também liderou no quesito novos casos da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde foram mais 28.936 testes positivos para o coronavírus, quase o dobro dos 14.790 identificados nos Estados Unidos hoje, também o segundo neste critério. No total, são 555.383 casos de Covid-19 no Brasil, somente atrás dos EUA, que têm 1.802.470 contaminados desde o começo da pandemia.

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