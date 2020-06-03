Brasil se aproxima da Itália no número total de mortos pela Covid-19

O Brasil também liderou no quesito novos casos da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde foram mais 28.936 testes positivos para o coronavírus, quase o dobro dos 14.790 identificados nos Estados Unidos hoje, também o segundo neste critério. No total, são 555.383 casos de Covid-19 no Brasil, somente atrás dos EUA, que têm 1.802.470 contaminados desde o começo da pandemia.