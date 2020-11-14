Brasil registra 921 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 165 658

Hospital Jayme dos Santos Neves é destaque nacional contra Covid-19 Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Da sexta-feira para o sábado, foram contabilizados 38.307 novos casos de Covid-19, elevando o total de confirmações para 5.848 959.

Desses, 5.291.511 (90,5%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério, e 391.790 (6,7%) aos que ainda estão em acompanhamento.

Alguns dados, como os de casos em investigação, ainda apresentam alguma defasagem por causa de problemas técnicos na plataforma de atualização devido a ataque cibernético recente ao sistema do Ministério da Saúde.