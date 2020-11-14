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Saúde

Brasil registra 921 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 165 658

Da sexta-feira (13) para o sábado (14), foram contabilizados 38.307 novos casos de Covid-19, elevando o total de confirmações para 5.848.959

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 20:57
Hospital Jayme dos Santos Neves é destaque nacional contra Covid-19
Hospital Jayme dos Santos Neves é destaque nacional contra Covid-19 Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Brasil registrou 921 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado (14), pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 165.658 o número de óbitos decorrentes da doença no País.
Da sexta-feira para o sábado, foram contabilizados 38.307 novos casos de Covid-19, elevando o total de confirmações para 5.848 959.
Desses, 5.291.511 (90,5%) correspondem aos recuperados da doença, segundo o ministério, e 391.790 (6,7%) aos que ainda estão em acompanhamento.
Alguns dados, como os de casos em investigação, ainda apresentam alguma defasagem por causa de problemas técnicos na plataforma de atualização devido a ataque cibernético recente ao sistema do Ministério da Saúde.
O documento deste sábado informa que 2.388 pacientes estão sob investigação, mas o número diz respeito ainda ao levantamento referente ao dia 12 de novembro.

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