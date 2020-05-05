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Quase 7 mil novos casos

Brasil registra 600 novas mortes por coronavírus em 24h e bate recorde

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram registrados ao todo 114.715 casos confirmados da doença e 7.921 mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 19:32

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 19:32

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Brasil registra 600 por coronavírus em 24 horas Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Dados do Ministério da Saúde desta terça-feira (5) mostram que o Brasil registrou 600 novas mortes em pouco mais de 24 horas, um número recorde. Também houve 6.935 novos casos confirmados no período.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, foram registrados ao todo 114.715 casos confirmados da doença e 7.921 mortes.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com especialistas, os números reais devem ser ainda maiores, já que há baixa oferta de testes no país e subnotificação.
Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, desses 600 óbitos, 25 evoluíram para o óbito nesta terça, 51, no dia anterior, e 48 morreram no domingo. O restante foi antes disso. "Não são 600 mortes que aconteceram nas últimas 24 horas", reforçou.

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Epicentro da crise, São Paulo já soma 34.053 casos confirmados e 2.851 mortes pelo novo coronavírus --destas, 197 foram confirmadas nas últimas 24 h, incluindo a de um bebê da cidade de São Paulo, com apenas um ano, que teve diagnóstico de Covid-19.
Em meio ao aumento nos números, o estado tem visto cair o índice de isolamento social, o que preocupa autoridades. Na segunda (4), o isolamento foi de 47%.
Depois de São Paulo, o estado com maior número de casos é o Rio de Janeiro.
Já quando analisados os dados de incidência da Covid-19, indicador que abrange o total de casos pela população, outros estados passam à frente. São eles Amapá, Amazonas, Roraima, Ceará, Pernambuco, Acre e Espírito Santo.

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