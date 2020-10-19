Brasil registra 271 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 154.176

O Brasil registrou de ontem para hoje 271 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta segunda-feira, 19, o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 154.176. No mesmo intervalo, foram notificados 15.383 infecções da covid-19. Ao todo, o País tem 5.250.727 contaminações. Desde o início da pandemia, 4.681.659 pessoas se recuperaram. São atualmente 414 892 casos em acompanhamento.
O Brasil é o terceiro colocado mundial em casos e o segundo em mortes. Os Estados Unidos lideram ambos os recortes - 8.128.524 contaminações e 218.986 vidas perdidas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A Índia é a segunda em infecções (7.550.273) e a terceira em óbitos (114.610). (Equipe AE)