Brasil registra 165 novas mortes por coronavírus em 24 h; total é de 2.906

Governo aumenta a capacitação de profissionais da saúde para combater covid-19 Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O Brasil registrou 165 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (22). No total, são 2.906 óbitos pela Covid-19 no país.

Balanço da pasta também aponta um total de 45.757 casos confirmados da doença.

No dia anterior havia 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados da doença.