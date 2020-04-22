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Pandemia

Brasil registra 165 novas mortes por coronavírus em 24 h; total é de 2.906

O país tem mais de 45 mil casos confirmados da doença, entretanto, segundo o ministério o número real deve ser bem maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:27

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:27

Governo vai capacitar profissionais da saúde para combater covid-19
Governo aumenta a capacitação de profissionais da saúde para combater covid-19 Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O Brasil registrou 165 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (22). No total, são 2.906 óbitos pela Covid-19 no país.
Balanço da pasta também aponta um total de 45.757 casos confirmados da doença.
No dia anterior havia 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados da doença.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

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