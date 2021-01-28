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Pandemia em andamento

Brasil registra 1.386 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 221.547

No mesmo intervalo, o País registrou 61.811 ocorrências do novo coronavírus. Com isso, o total de casos da doença no Brasil ultrapassou a marca de 9 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:03

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:03

Coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no país Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.386 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 221 547. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 28.
No mesmo intervalo, o País registrou 61.811 ocorrências do novo coronavírus. Com isso, o total de casos da doença no Brasil ultrapassou a marca de 9 milhões e atinge 9.058.687.
Somente o Sudeste do País registrou nas últimas 24 horas 27.885 novos casos de covid, elevando o total na região para 3.265.437. No mesmo intervalo, foram registrados 673 óbitos no Sudeste. Com isso, o número de mortes na região chega a 102.391.
No Nordeste, de ontem para hoje, foram registrados 9.901 novos casos do coronavírus, totalizando 2.145.181 registros da doença. Foram 137 novas mortes no mesmo intervalo, elevando o total de óbitos para 51.137.
Em seguida, o Sul do País teve 10.466 registros da doença nas últimas 24 horas. A região já contabiliza assim 1.650.285 casos de covid. Foram 318 mortes de ontem para hoje, elevando o total de vítimas para 26.710.
O Norte contabilizou 6.534 novos casos de covid, elevando o total de registros da doença para 1.005.124. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 173 novas mortes na região, elevando o total de óbitos para 21.546.
O Centro-Oeste registrou 7.025 novos casos da doença, totalizando 992.660 infectados. A região contabilizou mais 85 mortes, elevando o total de óbitos pela covid para 19.727. (Equipe AE)

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