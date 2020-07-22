Brasil registra 1.284 mortes por Covid-19 em 24h, aponta Ministério da Saúde

O Brasil registrou 1.284 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Crédito: pixabay/geralt

O Brasil registrou 1.284 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 82 771, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta, 22.

De ontem (21) para hoje, o País registrou 67.860 novos casos de covid-19, mais um recorde diário de confirmações da doença, superando o anterior, registrado em 19 de junho, quando foram contabilizados 54.771 casos do novo coronavírus. Com isso, o número de infectados chegou a 2.227.514. Desse total, 1.532.138 (68,8%) correspondem aos recuperados e 612.605 (27,5%) ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.795 mortes em investigação.